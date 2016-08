CultureEvents Pianist Han Sang-il concert Beethoven recitals and more at Seogwipo Arts Center Jeju Weekly | editor@jejuweekly.com 승인 2016.06.23 15:54:38 Pianist Han Sang-il - Master and Youth Recitals of LV Beethoven - Piano Sonata No.8 in C Minor Op.13 Pathetique S Prokofiev - Sonata No.3 in A Minor, Op.28 (1917) S Rachmaninoff - Moments Musicaux Op. 16

Friday July 1, 7pm Seogwipo Arts Center 270 Taepyeong-ro, Seogwipo City 064-760-3341 Tickets: 20,000 won/ 25,000 won

